Jean-Luc Crucke critique Georges-Louis Bouchez qui "utilise le drapeau israélien à des fins politiciennes"

"Je suis moi-même d’origine juive et donc je trouve que quand on met un drapeau comme celui-là, quand on utilise un drapeau à des fins purement politiciennes, ce n’est pas raisonnable. Moi je ne confonds pas l’extrême gauche et l’extrême droite. Il y a sans doute aussi des gens à l’extrême gauche qui ont aujourd’hui des propos inadmissibles, mais vous savez en Israël, et je vous le dis vraiment en vous regardant droit dans les yeux, je n’aspire qu’à une seule chose, c’est la paix. Une paix entre ces deux peuples. Et, un jour ou l’autre, vous ne pouvez faire la paix qu’avec votre ennemi, mais ce qui s’est passé c’est 1.400 morts, c’est 1.400 jeunes aussi qui ont été tués aveuglement, c’est inadmissible. Tout comme c’est inadmissible de bombarder aujourd’hui aveuglement des jeunes et des moins jeunes qui n’ont rien demandé. La politique, c’est mettre les kalachnikovs de côté, hors de la table, et puis savoir se parler. C’est la première chose à faire : arrêter les mouvements de guerre et se remettre autour de la table. Cela sera difficile et même meurtrissant pour certains quand on a perdu une partie de sa famille, et je sais de quoi je parle, mais il n’y a pas d’autre solution."