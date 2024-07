Jeremy Corbyn élu avec l'étiquette d'indépendant

L'homme a dirigé le Labour entre 2015 et 2020 avant de quitter la direction du parti travailliste à la suite de la défaite électorale de décembre 2019. Keir Starmer lui a succédé à la tête du Labour et s'est efforcé depuis lors de lutter contre l'antisémitisme au sein de ce parti, qu'il a politiquement recentré. Il n'a eu de cesse de répéter que le Labour a profondément "changé" comparé aux années Corbyn, nettement plus ancré à gauche.

Elu depuis près de 40 ans dans la circonscription d'Islington North, un quartier central de Londres, Jeremy Corbyn s'était vu interdire de se représenter pour le Labour. Il avait donc décidé de se présenter en tant que candidat indépendant.

Jeremy Corbyn a obtenu plus de 24.000 voix, contre 16.000 pour le candidat travailliste.