Joe Biden ordonne une enquête indépendante sur les mesures de sécurité

Le mobile du tireur n'est pas encore clair, a souligné M. Biden. "J'invite tout le monde à ne pas faire de suppositions sur ses motivations ou son affiliation", a-t-il déclaré.

Après la tentative d'assassinat, M. Biden a déclaré avoir eu une "brève mais bonne" conversation avec M. Trump, qui a été blessé à l'oreille. "Je suis très reconnaissant qu'il se porte bien et qu'il se rétablisse", a-t-il déclaré. Le président a également présenté ses condoléances aux autres victimes et à leurs familles. Un homme est décédé et deux personnes ont été grièvement blessées.

Joe Biden a en outre annoncé qu'il effectuerait dans la soirée (heure locale) une allocution à la nation. L'allocution se déroulera depuis le Bureau ovale de la Maison Blanche, a indiqué le président démocrate lors de courtes remarques à la presse.