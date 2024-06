Journée d'accueil, mercredi, pour les 67 nouveaux élus du Parlement flamand

Le Parlement flamand organise, mercredi, une journée d'accueil pour ses 67 nouveaux élus qui représentent plus de la moitié de ses 124 députés.

Lors de la journée d'accueil, les nouveaux députés recevront des informations "pour le début de leur première année parlementaire" et seront mis en contact avec les services administratifs qui les soutiendront. Au programme également: une visite guidée des bâtiments du Parlement et du centre d'accueil des visiteurs.

La réunion d'installation, elle, est prévue le 2 juillet. Au cours de celle-ci, les parlementaires régionaux et communautaires prêteront serment devant le président temporaire de l'assemblée, désigné sur base de l'ancienneté en tant que parlementaire flamand.

Il y a cinq ans, c'est Herman De Croo qui avait brièvement repris son siège au Parlement pour éviter que les députés ne doivent prêter serment devant Filip Dewinter (Vlaams Belang). Cette fois, l'élu d'extrême droite devrait bel et bien occuper la présidence temporaire, flanqué des deux plus jeunes parlementaires de l'assemblée, Amina Vandenheuvel (PVDA) et Mercina Claesen (Vlaams Belang), toutes deux âgées de 22 ans.