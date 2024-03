Justice de paix à Bruxelles: les députés demandent des mesures structurelles urgentes

Les députés bruxellois ont plaidé vendredi à une très large majorité pour des mesures structurelles urgentes en faveur de la Justice de Paix dans la capitale. La N-VA, le CD&V et le Vlaams Belang ont voté contre. Le PTB s'est abstenu.

Dans la résolution adoptée, le parlement bruxellois juge nécessaire de créer deux postes de présidents, l'un francophone et l'autre néerlandophone pour les Juges de Paix et les Juges au tribunal de police pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ainsi que six pools de justice de paix.

Cette demande est adressée au gouvernement fédéral.