Kinepolis veut obtenir le départ des gens du voyage de son site de Braine-l'Alleud

La direction de Kinepolis Braine-l'Alleud s'apprête à saisir la justice pour obtenir, le plus rapidement possible, une ordonnance de référé exigeant la fin de l'occupation illégale du parking situé à l'arrière du complexe cinématographique. Depuis dimanche matin, une septantaine de caravanes de gens du voyage se sont installées sur place. La direction a envoyé lundi matin un huissier pour constater cette occupation d'un terrain privé, sans qu'une autorisation préalable n'ait été délivrée. Du côté de la commune de Braine-l'Alleud, vu le statut privé du parking, on n'a guère de moyen d'intervenir à ce stade.