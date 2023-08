La Belgique a reçu des informations sur de possibles agressions sexuelles d'enfants

Une enquêtrice belge de la Direction de la lutte contre la criminalité grave et organisée (DJSOC) a participé à Washington D.C. à cette opération visant à identifier les victimes et auteurs apparaissant sur des images en ligne d'agressions sexuelles d'enfants. Pendant trois semaines, des enquêteurs du FBI, des agences internationale et européenne de police criminelle Interpol et Europol, ainsi que d'autres services de 14 pays différents ont participé à l'opération. Ensemble, ils ont traqué les détails pour identifier les lieux où ont été agressés les enfants, les victimes et les auteurs.

Au total, la task force internationale a permis l'identification potentielle de 311 victimes. En Belgique, des informations concernant deux dossiers ont été reçues. Celles-ci "vont devoir être vérifiées et confirmées par des enquêtes locales", a ajouté la police fédérale.