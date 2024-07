La capacité d'accueil des crèches bruxelloises est restée stable malgré les fermetures

La capacité d'accueil des crèches est restée stable dans la capitale ces dernières années, malgré des fermetures plus nombreuses que les ouvertures de nouvelles structures. L'Institut bruxellois de statistique et d'analyse (Ibsa) explique cet équilibre par la hausse du nombre de places par établissement.

Entre 2018 et 2022, le nombre de milieux d'accueil a diminué en Région de Bruxelles-Capitale, passant de 698 à 656 (-42 crèches), relève l'institut dans son "Focus n°65", publié jeudi. Ce constat est identique dans les structures autorisées par l'ONE francophone (-19) et son équivalent néerlandophone Kind & Gezin (-23).

Il y a donc moins de crèches, mais elles accueillent plus d'enfants. Une place peut d'ailleurs être utilisée par plusieurs enfants (par exemple, si des enfants sont accueillis à mi-temps).

Les futures politiques en la matière devront en tenir compte, estime l'Ibsa, puisque "si le taux de rotation est élevé, il faudra créer davantage de places pour compenser la perte de places".

Les travailleuses du secteur de la petite enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles sont descendues plusieurs fois dans les rues durant la législature pour réclamer plus de moyens. Dans les crèches, le ratio est normalement d'une puéricultrice pour sept enfants. "Avec le nombre de travailleuses malades ou en burn-out, on se retrouve parfois à s'occuper, seule, de 14 enfants, voire plus", avait déploré la déléguée syndicale du SETCa de La Louvière, Cathy Marcil, lors d'une manifestation à Bruxelles fin avril.