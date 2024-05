La Chambre demande de faire du 15 juillet la journée des victimes de la crise climatique

Ce faisant, la Belgique emboîte le pas au Parlement européen qui avait déjà retenu cette date du 15 juillet l'été dernier. Cette date a une lourde signification pour la Belgique puisqu'il y a trois ans, ce jour-là, la Wallonie subissait des inondations d'une ampleur inédite qui ont fait 39 morts et sinistré près de 100.000 personnes.

Les députées Séverine de Laveleye et Kim Buyst (Ecolo-Groen) ont voulu porter l'initiative à l'échelon belge. Dès cette année, le 15 juillet devrait donc devenir la "Journée nationale de commémoration des victimes de la crise climatique mondiale". Des actions de sensibilisation du grand public seraient également menées aux mesures concrètes qui peuvent être prises pour prévenir les catastrophes climatiques, mieux s'y préparer et y réagir plus efficacement.