La Chambre veut rapidement mettre en place une nouvelle commission d'enquête

Sous la précédente législature, les députés avaient approuvé à l'unanimité 137 recommandations formulées par une première commission d'enquête. Celle-ci avait été mise en place fin 2023 à la suite du séisme provoqué en Flandre par la diffusion sur la VRT de la série documentaire "Godvergeten". Le film donnait la parole à des victimes de faits souvent très anciens, abusées par des religieux dans le cadre paroissial, scolaire et/ou familial. Plusieurs d'entre elles manifestaient également leur déception et leur sentiment d'abandon, malgré l'opération Calice et la mise au jour du scandale.

Au printemps dernier, le Conseil supérieur de la Justice (CSJ) rendu un rapport critique au sujet de cette enquête judiciaire d'ampleur, pointant des dysfonctionnements dans la procédure, mais pas de preuve de pressions de l'Église sur la Justice. La commission d'enquête parlementaire voulait discuter de cette analyse de l'opération Calice, mais le CSJ a pris du retard et ne lui a présenté ses conclusions qu'à la mi-avril. Il ne restait alors plus assez de temps aux députés pour les prendre en compte en détail dans leur rapport avant la dissolution du parlement et les élections du 9 juin. D'où la nécessité de reprendre le travail sous la prochaine législature.

Jeudi, les députés ont donc suivi cette recommandation et une nouvelle commission d'enquête sera bien mise en place rapidement.