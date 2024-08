La FGTB satisfaite du rejet de la note de Bart De Wever: "La plus grande régression sociale depuis 80 ans"

Pour la FGTB, la note socio-économique de l'ex-formateur Bart De Wever (N-VA), finalement rejetée, préparait "la plus grande régression sociale depuis 80 ans".

"Est-ce exagéré? Quand on regarde les mesures qui étaient prévues sur les conditions de travail, il s'agissait d'une régression incroyable", estime Thierry Bodson mardi, dans une réaction. Et le président du syndicat socialiste de citer: la fin dans tous les secteurs de l'interdiction (sauf dérogation) du travail de nuit et du travail les dimanches et jours fériés, ou encore la fin de la durée minimum de travail de 2 heures par jour.