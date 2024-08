Bart De Wever échoue, Maxime Prévot médiateur: voici le résumé de la semaine politique dans notre Carnet de campagne, la négo

La semaine a été chargée niveau politique : Bart De Wever a échoué à trouver un accord entre les candidats à la coalition Arizona pour former un gouvernement fédéral, le Roi a appelé Maxime Prévot à la rescousse et l’a désigné médiateur.

Bart De Wever pense d’abord être proche d’un accord avec les présidents de partis engagés dans la possible coalition Arizona (à savoir la N-VA, les socialistes flamands de Vooruit, le CD&V, les Engagés et le MR).

"C’est la plus grande déception politique de toute ma vie". Voilà ce qu’a dit Bart De Wever à propos de l’échec des négociations gouvernementales survenu il y a quelques jours. Il faut dire que cela faisait 2 mois qu’il y travaillait, jour et nuit selon ses termes.

Autrement dit, ce n’est pas au MR à faire des concessions, mais bien aux socialistes flamands de renoncer à leur taxe. Georges-Louis Bouchez accuse Conner Rousseau de tout bloquer. Mais le président des socialistes flamands n’a pas la même version des faits. "On ne va pas bloquer quoi que ce soit, on reste constructif et on veut chercher une solution, mais une solution équilibrée", dit-il.

"Maxime est une personne de nuance, de compromis, de discussion", dit une militante. "Il a l’intelligence et la connaissance, c’est sûr", a pour sa part estime Yves Coppieters qui a rejoint le mouvement des Engagés avant les élections fédérales de juin dernier. "C’est un homme d’équilibre, pas un excessif comme on en trouve parfois en politique", a commenté un militant.

Maxime Prévot a, il est vrai, un profil intéressant : il est centriste et donc habitué des compromis, il parle parfaitement néerlandais et il est resté en dehors des querelles des précédents gouvernements. Sa nomination fait en tout cas le bonheur des membres de son parti réunis hier à Durbuy pour leur rentrée politique.

Le président des Engagés doit rendre son rapport au roi le lundi 2 septembre. Ce week-end, il s’est fait discret, pas un mot à la presse. Mais Bart de Wever l’a eu au téléphone hier soir.

Interrogé par un journaliste flamand à ce sujet, le président de la N-VA a laissé entendre qu’il n’y avait "pas de problèmes personnels" entre eux, en estimant qu’il s’agissait "déjà d’une bonne chose". Quant aux divergences politiques, Bart De Wever a admis qu’il y en avait "quelques unes", tout en affirmant qu’une "solution" allait être trouvée.

Droit sur les communales

Pendant ce temps, les partis bouclent leurs listes pour les communales. A Thuin, il y a deux candidatures très symboliques sur la liste PS. Les filles de deux figures emblématiques du PS thudinien prennent le relais.

Il s’agit de Marie Furlan, 27 ans, fille de Paul Furlan ancien ministre wallon et bourgmestre décédé l’an dernier et Natacha Blanchart, 33 ans, fille de Philippe Blanchard ancien échevin, bourgmestre et député wallon décédé en 2019. Les deux amies ont tourné une émouvante vidéo sur les hauteurs de Thuin où on les voit reprendre symboliquement le flambeau en hommage à leurs pères disparus.

Et n’oubliez pas : on vote le 13 octobre pour les communales, dans un peu plus d’un mois et demi.