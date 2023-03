La Flandre pérennise l'hybridation de l'enseignement dans le secondaire

Le décret adopté mercredi fixe toutefois des limites pour ces leçons à distance. Au premier degré de secondaire (1re et 2e année), celles-ci ne pourront représenter que 20% au maximum des cours.

Dans le second degré (3e et 4e), ce seuil est porté à 30%, et 40% pour le dernier degré du secondaire (5e et 6e).