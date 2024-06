La Flandre reconnaît définitivement un nouveau parc national dans le Limbourg

Le Bosland, dans le Limbourg, est définitivement reconnu comme parc national, selon une décision du gouvernement flamand communiquée vendredi par la ministre régionale de l'Environnement Zuhal Demir. Des procédures sont toutefois pendantes tant devant la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État.

Le 13 octobre dernier, le gouvernement flamand a reconnu quatre parcs nationaux, appelés Bosland (Limbourg), Brabantse Wouden (Brabant Flamand), Hoge Kempen (Limbourg) et Scheldevallei (Flandre orientale), et cinq parcs paysagers.

"Avec ses propres 'big five", le parc national du Bosland n'abrite pas seulement de belles espèces animales, c'est aussi une formidable forêt d'aventure pour les enfants", explique Zuhal Demir. "Le Bosland constitue un espace naturel unique de plus de 6.500 hectares et offre une nature surprenante, un peu différente chaque jour dans le nord du Limbourg. C'est aussi le berceau du 'Cyclisme à travers les arbres'."