La Flandre se dote d'un nouveau code sur le bien-être animal

Selon le ministre Ben Weyts, le code est "la cerise sur le gâteau" de la politique de protection des animaux en Flandre. "Le gâteau n'est peut-être pas parfait et la cerise non plus. Pour certains, le code va trop loin, pour d'autres pas assez. Mais je suis un homme de parole et ce code est un grand pas en avant pour le bien-être animal", a-t-il commenté.

Le code flamand rassemble des règles existantes et de nouvelles en la matière: il interdit notamment les marchés d'animaux et l'abattage à domicile de certains animaux (tels que porcs, moutons, chèvres). Il prévoit aussi la fin des cages à poules, alors que les élevages devront progressivement laisser la place aux systèmes de volières. Les cages à poules ne seront plus tolérées au nord du pays d'ici 2036.

Il remplace la législation flamande sur le bien-être animal établie il y a quarante ans. Le code défend la vision que chaque animal est un être vivant doté de sentiments, de besoins spécifiques et d'une valeur intrinsèque. Il en découle que les animaux doivent être protégés de manière adéquate et que toute négligence à leur égard doit être punie.