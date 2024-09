La loi restreignant les droits des LGBT+ adoptée par le Parlement géorgien

Au total, 84 députés ont voté pour et 0 contre, selon un décompte officiel.

Le projet de loi avait été voté fin juin en première lecture. Il a donc été validé définitivement mardi.

Le texte interdit "la propagande des relations homosexuelles et de l'inceste" dans les établissements d'enseignement et les émissions de télévision et bannit les "rassemblements et manifestations" faisant la promotion des relations homosexuelles.

L'Union européenne avait estimé début septembre qu'il "porte atteinte aux droits fondamentaux des Géorgiens et risque de renforcer la stigmatisation et la discrimination d'une partie de la population".

En Russie, une législation similaire réprimant la "propagande LGBT" a été adoptée il y a une dizaine d'années et considérablement élargie depuis, Moscou ajoutant même le "mouvement international LGBT" sur sa liste des entités déclarées "terroristes et extrémistes".