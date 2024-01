La N-VA opte pour des valeurs sûres à Louvain en vue des élections communales

La section louvaniste de la N-VA a annoncé vendredi plusieurs nouveaux noms de sa liste composée en vue des prochaines élections communales. Lies Verlinden, Pieterjan Vangerven et Debby Appermans occuperont respectivement les 2e, 3e et 4e places, tandis que Veerle Bovyn poussera la liste des nationalistes flamands.

Le parti avait déjà annoncé que son chef de groupe au parlement, Zeger Debyser, emmènerait la liste dans la ville brabançonne et serait donc candidat à l'investiture maïorale.

Les quatre nouveaux noms n'ont pas créé la surprise puisque les quatre candidats siègent au conseil communal sous la bannière jaune et noire. Lies Verlinden s'est investie dans des thématiques comme les finances, l'économie et le sport. Debby Appermans affectionne plutôt les dossiers qui ont trait aux travaux publics, à la politique de stationnement, au logement et au bien-être animal.