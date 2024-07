La N°2 du Labour Angela Rayner nommée vice-Première ministre

Plus à gauche que le nouveau Premier ministre, cette femme de 44 ans se voit confier le portefeuille du Logement et du Rééquilibrage territorial. Elle est la première membre du nouveau gouvernement dont la nomination est annoncée.

Dans un pays où la classe dirigeante britannique est massivement passée par les universités d'Oxford et de Cambridge, cette femme de 44 ans détonne.

Elle a grandi à Stockport, dans le nord de l'Angleterre, dans un logement social. Très jeune, elle s'est occupée de sa mère bipolaire, illettrée et qui ne travaillait pas. Son père était le plus souvent absent. Dans son enfance, le bain chaud c'était seulement le dimanche, chez sa grand-mère. Et pour avoir des repas complets, elle faisait en sorte de se faire inviter chez des amis.