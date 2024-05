La Nocturne des Coteaux de la Citadelle à Liège de retour en 2024

La Nocturne des Coteaux de la Citadelle est l'un des événements les plus attendus de la Cité ardente. Sa fréquentation peut être estimée à plusieurs milliers de personnes.

Organisée le premier samedi d'octobre, elle a été annulée quatre années de suite, d'abord en 2020 et 2021 à cause de la crise sanitaire, puis en 2022 et 2023 en raison des travaux du chantier du tram. Ces travaux étant bientôt terminés, le conseiller communal Fabrice Drèze (MR) a souhaité savoir si le collège communal étudiait la possibilité d'organiser à nouveau l'événement.