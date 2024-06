La période de prudence démarre dès lundi en Flandre

La période dite "de prudence" en vue des élections communales et provinciales du 13 octobre débutera dès lundi, le 1er juillet, en Flandre.

En Wallonie et à Bruxelles, cette période de prudence débutera le samedi 13 juillet, soit trois mois jour pour jour avant le scrutin.

Pendant la période de prudence, il est aussi interdit de vendre ou de distribuer des gadgets et de faire de la publicité téléphonique. Il est par contre autorisé de faire campagne sur des panneaux et des affiches de plus de quatre mètres carrés ainsi que sur des panneaux d'affichage ou des affiches commerciales.

Les neuf présidents des différents parlements du pays ont également conclu un protocole d'accord leur interdisant, ainsi qu'aux ministres et aux secrétaires d'État, de prendre des initiatives "d'amélioration de leur image". Le principe de base se résume à de la retenue et à la dépersonnalisation dans les communications ou les campagnes financées par l'argent public.