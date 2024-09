La prison d'Anvers accepte à nouveau des détenus

La prison d'Anvers accueille à nouveau des détenus depuis mercredi soir, a annoncé jeudi le ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt (Open Vld), à la Chambre en réponse à des questions de Sophie De Wit (N-VA) et Marijke Dillen (VB).

Les gardiens de la prison d'Anvers ont annoncé lundi matin qu'ils n'admettraient plus de nouveaux détenus. La surpopulation de la prison est à l'origine de leur action: il y avait alors un peu plus de 660 détenus dans cet établissement et, pour les gardiens, ces chiffres devaient être ramenés à 600, ce qui est encore bien supérieur à la capacité théorique de 439 détenus.

Plus de 60 prisonniers ont été transférés d'Anvers vers d'autres établissements depuis lundi. Pour cette raison, la prison accepte à nouveau des détenus depuis mercredi soir.

Aucun suspect n'a été libéré en raison du problème de capacité, a assuré le ministre.