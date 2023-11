La Ville de Bruxelles a à nouveau un Receveur communal en titre

Le Receveur communal est un peu le trésorier du pouvoir local. Il est chargé de la tenue de la comptabilité et de la gestion financière de la commune sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins. Il est également le chef du département Budget et Finances qui compte quelque 90 collaborateurs à la Ville de Bruxelles.

Marc Vandersmissen est loin d'être novice à l'administration de la Ville de Bruxelles. Ce licencié en sciences économiques appliquées et agrégé de l'enseignement secondaire supérieur en sciences économique sociale et juridique est actif au département Budget et Finances de la Ville depuis 2002, à travers les diverses fonctions à responsabilité qu'il y a exercées.