L'administration de la Cocom devient vivalis.brussels

Objectif: mettre en avant leur mission de santé publique et de prévention sociale à travers "une nouvelle identité plus claire et plus parlante qui efface une image technocrate et administrative".

Depuis la création de la Commission communautaire commune en 1989, ainsi que des Services du Collège réuni, l'administration liée à cette entité, quelques adaptations du logo ont été réalisées en 2016 et 2017. Mais le nom est resté jusqu'ici inchangé.