Lahbib désignée, Reynders "déçu": Georges-Louis Bouchez explique son choix pour le poste de commissaire européen

Au-delà de cela, il développe les compétences de la principale intéressée qui ont aidé à la décision: "Son expertise sur le plan européen est optimale (…) Elle a par ailleurs, en tant que ministre des Affaires étrangères, dû gérer de nombreuses crises. En deux ans, elle a acquis une expérience extrêmement importante puisque l'actualité internationale a été très dense (…) avec Hadja Lahbib, la Belgique pourra compter sur un acteur de qualité au sein de la Commission européenne pour justement trouver des compromis et bâtir, bâtir sur l'union et pas sur le désaccord."

"C'est un choix compliqué parce qu'il y avait d'autres candidats de grande qualité", avance Georges-Louis Bouchez à propos de la désignation de la nouvelle commissaire européenne, Hadja Lahbib. Le président du MR continue: "J'ai voulu vraiment avoir les meilleurs contacts avec les institutions européennes, avec la Commission, avec différents acteurs pour être sûr que nous posions les bons choix. Et pour le reste, il y avait une volonté de féminisation, une volonté de modernisation, que ce soit au niveau des structures européennes, mais aussi au niveau du Mouvement Réformateur."

Quel portefeuille?

De quoi va se charger Hadja Lahbib? Pas de réponse à ce niveau-là. "On a eu aussi quelques échanges là-dessus, mais ce n'est pas à moi de me prononcer. C'est à Ursula von der Leyen (NDLR: présidente de la Commission) de pouvoir faire la proposition et ensuite au Parlement européen de trancher."

Didier Reynders "déçu"

L'annonce a fait l'effet d'une douche froide pour Didier Reynders. Le commissaire sortant et ex-vice-Premier ministre MR s'était porté candidat à sa succession au sein de l'exécutif européen le 7 juillet. "Didier Reynders a exprimé sa profonde déception au président du MR", a indiqué l'un de ses conseillers, évoquant une "décision personnelle" de Georges-Louis Bouchez.

Ce dernier répond qu'il "comprend" la déception: "Je pense que Didier Reynders a bâti une carrière extrêmement importante, a mené son mandat comme commissaire européen avec brio et donc il était tout à fait légitime pour pouvoir être dans la fonction. Malheureusement, les choix sont toujours des moments douloureux. Je l'ai dit, il y avait la question de la féminisation, du renouvellement qui intervenait. Ça n'empêche que Didier Reynders est, reste et restera un personnage important du mouvement réformateur."