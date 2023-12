L'an dernier, plus de 48.000 personnes ont obtenu la nationalité belge , selon Myria

En 2022, 48.482 personnes ont obtenu la nationalité belge, soit 24% de plus qu'en 2021, mais moins que lors du pic du début du siècle, fait savoir jeudi Myria, le centre fédéral migration, avec la publication d'un cahier consacré à la nationalité.

Les trois quarts des étrangers qui obtiennent la nationalité belge sont originaires de pays tiers (36.233). Le principal pays d'origine des nouveaux Belges reste le Maroc. Avec 4.842 Marocains devenus belges, ils représentent 10% de tous les nouveaux Belges en 2022, détaille Myria.

Viennent ensuite la Syrie (3.615), l'Irak (2.001) et l'Afghanistan (1.979). L'augmentation la plus forte concerne les Turcs devenus Belges (1.797). Leur nombre a presque doublé par rapport à 2021 et n'a jamais été aussi élevé depuis la réforme du Code de la nationalité belge, souligne le centre fédéral.