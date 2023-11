Lancement d'un appel à projets en recherche psychosociale dédié à la démence

Stop Alzheimer - Fondation Recherche Alzheimer a lancé un appel à projets en recherche psychosociale dédié à la démence et à destination des hautes écoles et université jeudi, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue au centre d'expertise Broes, à Bruxelles.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 55 millions de personnes dans le monde souffrent de démence, et ce chiffre devrait atteindre 152 millions d'ici 2050. La maladie d'Alzheimer représente 60 à 70% des cas de démence. En Belgique, plus de 210.000 personnes sont atteintes d'une forme de démence, et ce nombre devrait augmenter de 20% d'ici 2033.

"La réalité démographique de notre pays nous confronte à un constat alarmant : le nombre de personnes atteintes de démence connaît une croissance exponentielle et nos systèmes de soins sont déjà soumis à des pressions considérables. Il est donc impératif de les optimiser pour garantir une assistance individualisée et digne sur le long terme et c'est là que la recherche psychosociale intervient", explique Lucie Leroux, responsable de Stop Alzheimer.