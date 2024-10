Largement en baisse dans toute la Région bruxelloise, la participation sous les 80 pc

Alors qu'un total de 649.575 électeurs étaient convoqués ce 13 octobre (environ 14.000 électeurs de plus que lors du dernier scrutin local en 2018), à peine 517.062 votes ont été enregistrés (environ 18.000 de moins qu'en 2018). Le taux global en région bruxelloise est de 79,60 pc. C'est une baisse importante de près de 5 pc puisque le taux s'établissait à 84,27 pc.

Si la baise est une tendance lourde et lente, à l'issue du scrutin régional du mois de juin on pouvait constater une très légère inversion de tendance. La Région de Bruxelles-Capitale affichait certes toujours, de loin, le plus bas taux de participation belge, mais avec 83,86% on constatait un léger rebond par rapport aux 83,46% relevés cinq ans plus tôt.