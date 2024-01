L'armée belge perçoit ses premiers véhicules blindés à roues Falcon

L'armée belge a commencé à prendre livraison, en toute discrétion, de ses nouveaux véhicules blindés à roues de commandement et de liaison (des "Command and Liaison Vehicles", CLV) de construction américaine, dont 322 exemplaires doivent équiper les unités de combat de la composante Terre et de la composante médicale, a-t-on appris mardi de sources militaires.