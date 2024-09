Le CD&V fait rempiler Hilde Crevits et Jo Brouns, et garde l'Agriculture

Le CD&V fournira au nouveau gouvernement flamand les ministres de l'Agriculture, un thème cher aux chrétiens-démocrates flamands, et de l'Intérieur. Hilde Crevits et Jo Brouns vont rempiler, a-t-on appris à bonne source dimanche.

Le second est actuellement déjà ministre de l'Agriculture, mais cette fois cette compétence sera couplée avec l'environnement dans un seul portefeuille ministériel. Ces deux compétences étaient séparées sous la législature passée (l'environnement revenait à Zuhal Demir). Le ministre de l'Agriculture sera donc compétent pour des thèmes qui croisent les deux domaines, comme l'azote, la qualité de l'eau, les permis environnement, etc. Rassembler Agriculture et Environnement était d'ailleurs une suggestion de Jo Brouns déjà avant les élections.

Hilde Crevits, déjà vice-ministre-présidente dans l'équipe de Jan Jambon, le restera sous Matthias Diependaele. Elle hérite en parallèle des compétences de l'Administration intérieure, l'Intégration et la Société.

Tous deux avaient participé aux négociations du nouvel accord de gouvernement flamand pour le CD&V.