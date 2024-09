Le CEO de la VRT attendu au Parlement flamand mercredi

En fin de semaine dernière, la VRT avait annoncé le départ de son directeur "contenu" Ricus Jansegers, dont les méthodes étaient décriées depuis un certain temps, mais aussi le licenciement de la "netmanager" des chaînes Eén et Canvas, Lotte Vermeir. Ces deux départs ne sont qu'un élément d'un plan d'actions censé ramener de la sérénité dans une direction "contenu" déchirée entre supporters de l'un et de l'autre.

Une enquête du service bien-être avait donné lieu à un rapport d'un médiateur indépendant, le Néerlandais Rob van Eijbergen, qui constatait une dynamique d'organisation "perturbée" opposant deux camps. Un constat encore illustré durant le week-end par deux lettres ouvertes de collaborateurs et visages connus de la VRT, la première regrettant que Lotte Vermeir soit mise à la porte, la seconde soutenant que son style de management n'était pas non plus irréprochable. La VRT doit "sortir de la culture du ragot", expose lundi le médiateur dans les pages du Morgen.