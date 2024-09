Le collectif "Stop dérives chasses" veut interdire le lâcher de gibier pour le tir

Le collectif "Stop dérives chasses", qui regroupe plus de 75 associations dans le but de faire évoluer la loi sur la chasse, demande dans un communiqué d'interdire en Wallonie l'élevage et le lâcher de petit gibier et de gibier d'eau en vue du tir d'agrément. Pour le collectif, seuls les lâchers qui ont but scientifique et de repeuplement "accompagnés d'une gestion obligatoire des habitats qui soit favorable au repeuplement naturel des espèces chassées comme pour la Perdrix grise" devraient être autorisés.