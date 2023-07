Le conseil des ministres approuve à loi climat

Le texte ancre le dispositif de gouvernance climatique mis en place par la ministre en 2021 et instaure un comité d'experts indépendants pour garantir sa bonne exécution. Enfin, la loi garantit une utilisation plus ciblée et plus transparente des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas d'émission.

Depuis 2021, chaque ministre, pour chaque compétence, dispose d'une feuille de route en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre, avec des étapes intermédiaires et des objectifs clairs. "Nous concrétisons ainsi l'ambition climatique de l'accord de coalition fédéral et inscrivons son dispositif de gouvernance dans la loi afin que chaque gouvernement soit engagé à l'avenir", indique la ministre. Autrement dit, la feuille de route adoptée vendredi contraindra aussi les prochains gouvernements.