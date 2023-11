Le contrat de gestion de BX1 anticipe les évolutions hybrides du futur et un déménagement

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort en charge de la Culture et des Médias à la CoCof et les responsables de BX1 ont signé jeudi le nouveau contrat de gestion liant l'institution francophone bruxelloise et le média régional pour la période 2024-2028.

Des moyens complémentaires sont prévus pour revaloriser les pigistes de BX1 et investir dans l'hybridation du média. Après la création de sa radio, BX1 va renforcer sa présence sur internet et les réseaux sociaux afin de toucher un public nouveau, sachant que la consommation médiatique de certains publics ne passe plus ni par la télé ni par la radio.

Le contrat de gestion 2019-2023 avait dégagé des moyens pour permettre à BX1 d'entamer son hybridation avec le lancement de la première radio publique bruxelloise francophone sous le nom de BX1+ d'abord diffusée en streaming et en DAB+ à partir de 2022.

Le nouveau contrat de gestion 2024-2028 va permettre à BX1 de poursuivre son évolution en tant média télévisuel, radiophonique et internet basé sur Bruxelles. Il portera toujours son attention les enjeux régionaux, et l'actualité locale, fidèle à sa démarche journalistique indépendante, et développant une programmation variée faisant écho à la diversité de Bruxelles, a encore précisé le cabinet de Rudi Vervoort.