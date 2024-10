Le coup de gueule de Georges-Louis Bouchez fait changer les choses à la Chambre: voici ce qui sera désormais autorisé

Il sera possible pour un député fédéral de réagir à un "fait personnel" lors de la séance hebdomadaire de questions d'actualité. Le président de la Chambre Peter De Roover a expliqué jeudi en séance plénière cette décision prise la veille en conférence de présidents, l'organe chargé d'organiser les travaux de l'assemblée.

Cette précision fait suite à un incident survenu la semaine dernière. Les déclarations du président du MR, Georges-Louis Bouchez, à propos de l'attaque au bipeur menée au Liban avaient enflammé la Chambre. Interrogé sur Radio Judaïca, l'homme fort des libéraux francophones avait qualifié de "coup de génie" cette attaque qui a visé plusieurs milliers de membres du Hezbollah et a été attribuée aux forces israéliennes. Même si les questions de Rajae Maouane (Ecolo-Groen), Christophe Lacroix (PS) et Peter Mertens (PTB) portaient sur la situation au Liban, ils ont nommément visé M. Bouchez et exprimé leur indignation devant ces propos.