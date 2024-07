Le CSA autorise une nouvelle radio DAB+ en Fédération Wallonie-Bruxelles

Cinq dossiers de candidatures ont ensuite été déposés au CSA, mais seuls les dossiers de RTL Belgium SA pour le projet "Radio Contact Max" et de Radio Maria Wallonie SPRL pour le projet "Radio Maria" ont été jugés conformes aux critères imposés par le CSA.

Après un examen approfondi de ces deux candidatures, l'autorité régulatrice a choisi le projet porté par RTL Belgium et lui a attribué le Réseau C11, conclut le CSA.

Selon le média privé, Radio Contact Max proposera "une programmation musicale spécialement conçue pour les adultes de 35 ans et plus", avec "des émissions inédites et de nouvelles personnalités".