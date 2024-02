Le Cwarmê de Malmedy se clôture avec le brûlage de la Haguète

"Parmi les personnes qui ont composé le grand cortège du dimanche, outre les groupes, les fanfares, les harmonies, il y a eu énormément de masques en plus. Ils sont venus librement et ont inséré le cortège", explique Jean Maus. L'affluence était telle que le début du cortège a rattrapé la fin, alors qu'il était long de deux kilomètres.

"Tout s'est bien passé, il a fait sec, on a eu énormément de chance avec la météo. On estime le nombre de personnes dans le cortège du dimanche à 5.000 et 15.000 à 20.000 spectateurs. Au total, il y avait une vingtaine de sociétés musicales et 26 chars le dimanche", précise encore le responsable. "Nous avons été assez surpris, peut-être la météo qui était maussade, on a eu l'impression que les gens voulaient s'amuser", conclut-il.