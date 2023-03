Le dispositif wallon Mobilli parmi les finalistes des prix de l'innovation politique

Concrètement, Mobilli permet aux habitants de donner leur avis sur les services de transport en commun et de faire des propositions via des ateliers participatifs ou sur une plate-forme en ligne, pour chaque zone du TEC dont l'offre est redéployée.

Depuis 2017, ces prix récompensent les initiatives politiques novatrices qui ont un impact significatif sur la vie des gens et qui renforcent la démocratie. Les lauréats seront dévoilés lors d'un gala organisé le 11 mai prochain, au Palais de la Culture et de la Science de Varsovie, en Pologne.

Lancé en 2022 dans deux zones, le projet se poursuit avec de nouvelles zones à Ath, Mons et Charleroi et aura couvert, d'ici 2030, l'ensemble du territoire wallon. "Il s'agit d'un long processus réalisé sur base de propositions d'évolution de l'offre de transport public établies par des experts régionaux locaux et qui sont ensuite soumises aux habitants dont les avis sont fidèlement récoltés par un facilitateur régional dans le cadre d'ateliers participatifs organisés au niveau local, ou via une plate-forme en ligne", précise le ministre Henry.

"La mobilité de demain doit être réfléchie pour et avec les citoyens. Mobilli est sélectionné dans la catégorie du développement local et ce n'est pas un hasard. C'est une reconnaissance pour le TEC et l'autorité organisatrice du transport dans leur volonté d'améliorer l'attractivité des réseaux de bus, métro, tram et de s'adapter aux besoins locaux", conclut-il.