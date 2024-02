Le flexi-job limité pour les fonctionnaires en pension anticipée

Un avant-projet de loi a été approuvé vendredi en conseil des ministres pour durcir les modalités des flexi-jobs pour les fonctionnaires en pension anticipée. Le plafond de revenus qu'ils peuvent percevoir d'un tel flexi-job, en plus de leur pension, sera établi à 5.893 euros par an.

Ces règles empêchant le cumul d'une pension avec un revenu flexi-job plus conséquent seront valables pour les fonctionnaires n'ayant pas encore atteint l'âge légal de la pension, et ceux n'ayant pas bouclé une carrière professionnelle de 45 ans. La limitation des revenus vise à éviter un "glissement d'une forme d'emploi vers une autre", selon le gouvernement. Autrement dit: le gouvernement, sur proposition de la ministre des Pensions Karine Lalieux (PS), veut éviter que les fonctionnaires partent plus tôt à la pension, attirés par la perspective d'un flexi-job rémunérateur.

Depuis 2018, les personnes pensionnées peuvent exercer un flexi-job, avec un plafond de revenus pour certaines catégories de retraités. Il a récemment été décidé d'élargir la liste des secteurs pouvant ainsi faire travailler des flexi-jobbers de tous âges. Jusqu'à présent, c'est le secteur de l'horeca qui fait le plus appel à de tels contrats flexibles.