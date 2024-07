Le formateur Bart De Wever est arrivé au palais, après une journée entre négociateurs

Les cinq partis pressentis pour composer la future majorité fédérale espèrent aboutir à un accord d'ici le 20 septembre. À cette date, la Belgique doit avoir communiqué à la Commission européenne son plan budgétaire national, dans le cadre de la procédure en déficit excessif qui menace le pays.

Des prévisions actualisées du Comité de monitoring présagent de décisions difficiles: à politique constante, le déficit public pourrait atteindre 6,5% du PIB à la fin de la législature. Or, Vooruit, les Engagés et le CD&V entendent préserver le budget de la santé, l'un des plus gros postes. Et la Belgique devra également augmenter ses dépenses en matière de Défense.