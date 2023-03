Le gouvernement va travailler sur base de la proposition Van Peteghem

Le Premier ministre a qualifié la proposition de "base très solide" et "d'un ensemble cohérent." Pour le Premier ministre, le gouvernement doit garder à l'oeil trois priorités dans les négociations qui vont s'ouvrir au sein de sa coalition: le travail doit rapporter plus, les PME doivent pouvoir continuer à créer des emplois et il ne doit pas y avoir d'impact sur le budget.