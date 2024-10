Le haut commandement de l'armée critique sur un relèvement de l'âge de la pension

La note de neuf pages a été remise cet été aux négociateurs. La Défense dit comprendre les attentes de la société, mais conclut que les propositions actuelles nuiront "de manière dramatique" au rajeunissement et à la reconstruction de l'armée.

La mesure arriverait trop tard, car à la Défense, la grande vague de départs à la retraite est déjà passée. Elle ne permettrait de prolonger que 300 militaires par an. Des militaires qui sont statistiquement un peu plus souvent malades et ont droit à plus de congés, ce qui réduit encore le gain net en militaires supplémentaires. La mesure serait en outre coûteuse, vu l'ancienneté salariale des militaires prolongés. Elle générerait aussi une forte protestation, de la démotivation et de la démobilisation, selon le haut commandement.