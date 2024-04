Le MR avance un plan en neuf priorités pour valoriser la marche à Bruxelles

Plus largement, les libéraux plaident pour une augmentation du budget d'entretien des trottoirs et pour le renforcement d'une culture piétonne destinée à redonner l'envie aux bruxellois de marcher dans leur ville.

Couché dans une proposition de résolution, celui-ci passe notamment par l'installation de panneaux podométriques qui indiquent les distances et les temps de parcours comme dans d'autres grandes villes européennes, par l'installation de bancs supplémentaires, lieux de pause et de repos.

"Marcher dans Bruxelles équivaut souvent à un véritable parcours d'obstacles qui se solde par de nombreuses chutes. La dernière enquête sur les déplacements à Bruxelles réalisée tous les 10 ans révèle que la part de la marche s'avère être assez éloignée de l'ambition initiale de Good Move qui souhaite atteindre les 50% de part modale d'ici 2030, a commenté la présidente MR de la commission Mobilité du parlement bruxellois, Anne-Charlotte d'Ursel.

Selon le député David Weytsman, co-auteur de la proposition de résolution, le récent baromètre "piétons", à Bruxelles, dévoile des chiffres décevants, avec une note de 4,3/10 pour la présence/absence de toilettes et de bancs dans l'espace public, 4,7/10 pour l'encombrement des trottoirs, 5,3/10 pour l'état des trottoirs et 5,7/10 pour la conception de ces derniers. D'autres aspects problématiques sont soulevés, notamment la sécurité, l'adaptation de l'espace public pour les jeunes enfants à pied ou en poussette, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite, ainsi que le manque d'aménagement garantissant le confort.