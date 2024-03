Le MR débauche au PTB, une liste commune à Bruxelles et... l'Eurovision: voici notre carnet de campagne numéro 25

Carnet de Campagne, épisode 25. A moins de trois mois des élections, le MR débauche au PTB qui, lui, revoit sa taxe des millionnaires. Les libéraux qui ont présenté une liste commune pour la Chambre avec l’OpenVLD. Et la ministre écolo de la Culture se dit personnellement favorable à l’exclusion d’Israël du concours Eurovision de la chanson.

Et on commence avec le retournement de veste de la semaine, celui d'un ex-député PTB: Youssef Handichi. Cet ancien employé de la STIB avait fait 13.000 voix pour le PTB lors des dernières élections, mais sera présent sur la liste du... MR. Soit, comment passer de communiste à capitaliste en claquant des doigts. "Je pense que j'étais libéral depuis pas mal de temps. C'est un cheminement qui a été progressif", s'est défendu le principal intéressé. "Le MR est tellement dur à l'égard du PTB, comment est-ce possible d'accueillir un ancien de ses membres. Justement, parce que c'est un ancien de ses membres", a lui prôné Georges-Louis Bouchez.

Étonnant quand on voit les anciens tweets du député où il traite par exemple le président du MR de bouffon, si ça ce n'est pas de l'amour.