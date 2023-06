Le MR demande la communication de toutes les études des options pour le Palais du Midi

Le MR a demandé jeudi la communication au Parlement bruxellois de toutes les études selon lesquelles il n'y a pas d'autre solution possible que le démantèlement de l'Intérieur du Palais du midi pour la réalisation du tronçon de tunnel manquant au centre de la capitale pour le futur métro Nord-Sud.

Le gouvernement bruxellois et la Ville de Bruxelles ont affirmé jeudi avoir pris acte que seul le scénario de démantèlement de l'intérieur du Palais du Midi était envisageable pour poursuivre le chantier du métro entre la Gare du Nord et la station Albert. Outre les délais de chantier, les raisons sont techniques et financières,

Selon le président de la régionale bruxelloise du MR, David Leisterh, et le chef de file des libéraux à la Ville de Bruxelles, David Weytsman, plusieurs experts consultés par eux ont soutenu l'inverse.