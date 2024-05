Le Musée juif pleure les victimes de l'attentat du 24 mai 2014 et célèbre la "résilience"

"Plus jamais ça" : c'est le message adressé vendredi par le président du Musée juif de Belgique Philippe Blondin, les représentants politiques et le grand rabbin de Belgique Albert Guigui lors de la commémoration des dix ans de l'attentat du Musée juif. Tous ont évoqué le souvenir d'Emanuel et Miriam Riva, Alexandre Strens et Dominique Sabrier, les quatre victimes assassinées par Mehdi Nemmouche le 24 mai 2014.