Le nouveau gouvernement semble "favorable aux entrepreneurs", salue Unizo

L'organisation patronale Unizo a salué samedi l'accord de gouvernement flamand conclu aux petites heures par la N-VA, Vooruit et le CD&V. Les trois partis font selon elle un choix clair en faveur des entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises (PME). En revanche, la concrétisation de ce choix reste "parfois très vague" dans les textes. "Nous voulons être un partenaire dans cette concrétisation", a assuré l'administrateur délégué de l'organisation, Danny Van Assche.

Cette dernière représente essentiellement des indépendants, professions libérales et PME. Elle voit d'un bon œil ce nouveau gouvernement qui fait "un certain nombre de bons choix", comme celui d'adopter le "réflexe PME", selon Unizo. Autre point accueilli positivement: l'accord "fixe des objectifs clairs pour s'attaquer aux tracasseries administratives: des délais plus courts pour les permis et un plan pour réduire les charges administratives".

De quoi mener une politique "favorable aux entrepreneurs", si le flou qui persiste est en tout cas éclairci "de la bonne manière", nuance l'organisation patronale.