Le pape appelle à la "vérité" après les élections au Venezuela

Le pape François a appelé dimanche le Venezuela à "chercher la vérité" après la réélection contestée du président Nicolas Maduro, et à éviter la violence.

Le pape, 87 ans, qui s'adressait à la foule sur la place Saint-Pierre, au Vatican, a envoyé "un appel sincère à toutes les parties à chercher la vérité et à éviter tout type de violence", ajoutant que le Venezuela traversait une "situation critique".

François a également appelé le pays à "régler les différends par le dialogue et à prendre en compte les véritables intérêts de la population et non les intérêts des parties".