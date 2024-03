Le parlement wallon valide la réforme de la fonction publique locale

Fruit d'un travail mené avec les organisations syndicales et les représentants des employeurs, ces textes visent à rendre la fonction publique locale - qui emploie plus de 137.000 agents en Wallonie - plus attrayante en la modernisant, en la simplifiant et en la valorisant, a souligné, durant les très longs débats, le ministre régional des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon.

Ils définissent notamment le 'statut général du personnel', soit l'ensemble des règles générales régissant la situation juridique, administrative et pécuniaire de tous les travailleurs (statutaires et contractuels).