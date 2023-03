Le plan de transport de la SNCB colle aux objectifs pour l'avenir du train

Le ministre Gilkinet a notamment applaudi l'objectif de faire circuler 2.000 trains supplémentaires par semaine d'ici 2026, ainsi que celui d'augmenter les fréquences, particulièrement le vendredi et le samedi soir. Il s'est par ailleurs réjoui de la décision de ne supprimer aucune gare. Plus tôt dans la semaine, le ministre avait clairement exprimé son opposition à la fermeture d'une vingtaine de points d'arrêt alors envisagée par la SNCB.

"Face aux enjeux de mobilité et de climat, face aux défis économiques et de sécurité routière, le train a un rôle central à jouer pour demain", a estimé le ministre dans un communiqué. "L'ambition qui s'exprime au travers de ce nouveau plan de transport est celle dont la SNCB doit faire preuve pour demain: attirer davantage de voyageuses et de voyageurs vers ce moyen de transport le plus vert".