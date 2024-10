Le PS+ et le MR formeront la nouvelle majorité à Huy

Sur base des résultats des élections communales à Huy, le PS+ et le MR ont décidé de former la nouvelle majorité, ont annoncé lundi matin Christophe Collignon (PS+) et Olivier Humblet (MR).

Le MR obtiendra deux sièges au collège communal, dont celui de premier échevin. Christophe Collignon restera bourgmestre et son groupe PS+ obtiendra également 4 autres postes d'échevins.

La majorité sera ainsi constituée de 16 sièges sur 27 au Conseil communal, ce qui représente près de 60% des électeurs.

"Avec 2.248 voix de préférence, le meilleur score hutois, les électeurs ont clairement pris l'option de me choisir comme bourgmestre. Je me réjouis du travail accompli et de la confiance renouvelée des Hutoises et des Hutois en vue de poursuivre la transformation de la Ville", a commenté Christophe Collignon.